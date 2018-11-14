Alanya'da kamyon lastiği bomba gibi patladı!

Alanya'da bu sabah saatlerinde bir lastik tamirhanesinde çalışan Mustafa Karav, tamir ettiği lastiğin patlaması sonucu yaralandı 

Alanya'da kamyon lastiği bomba gibi patladı!
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- Mehmet AL
OLAY bu sabah saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi, Azakoğlu Sanayi Sitesi’ndeki lastik tamirhanesinde meydana geldi. Lastik tamirhanesinde lastik ustası olarak çalışan Mustafa Karav'ın tamir ettiği kamyon lastiği bomba gibi patladı. Yaşanan patlamada kamyon lastiği Karav'ın sol bacağına düşmesi sonucu yaralandı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Alaaddin Keykubat Araştırma ve Uygulama  Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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