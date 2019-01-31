Alanya'da kamyon çarpmıştı! Pino için ‘Mutlu’ son

Kamyonun altında kalarak ağır yaralanan köpek sahibine, dolayısıyla evine kavuştu. Müjdeli haber bu sefer sabah Dim Medya’ya gelen telefonun ucundaydı. Köpeğin sahibinin Kamil Köseoğlu olduğu öğrenildi. Köpeği Katya Otel çalışanlarından Mustafa Erbay teslim aldı. Erbay’ı karşısında gören yaralı köpeğin heyecanı ve mutluluğu görülmeye değerdi  

Alanya'da kamyon çarpmıştı! Pino için ‘Mutlu’ son
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DÜN Alanya’nın Oba Mahallesi’nde bir kamyonun altında kalan köpek duyarlı vatandaşlarca özel bir kliniğe götürülmüş tedavi altına alınmıştı. Köpeğin maruz kaldığı iddia edilen ihmaller de Dim TV (dimtv.tv) ekranlarına taşınmıştı. Kazanın ardından Dim TV (dimtv.tv) ailesinden gazeteci Ceren Şahin elini taşın altına koyarak sahipsiz olduğu düşünülen köpeğin ilk 5 günlük bakımını üstlenmiş ve zor anlarında destek elini hayvan dostuna uzatmıştı. Sahibi bilinmeyen yaralı köpeğe bu süreçte kucak açan Dim Medya’ya bu sabah müjdeli bir telefon geldi. Alanya medyasının amiral gemisi Yeni Alanya ve Alanya’nın yeni nesil televizyon kanalı Dim TV (dimtv.tv)’de çıkan haberlerin ardından yaralı köpeğin sahibinin Katya Otel sahibi Kamil Köseoğlu olduğu anlaşıldı. Katya Otel çalışanlarından Mustafa Erbay yaralı köpeği teslim almak üzere bu sabah Dim Medya’yı aradı ve adının Pino olduğu öğrenilen yaralı köpek sahibine, evine kavuştu. Sağlığına da aynı hızla kavuşması dileklerimizle…

Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2019, 17:58
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