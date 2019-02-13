Alanya'da kalp sıkıntısı büyüyor

Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde anjiyo ve bypass işlemlerini yapılmamasına tepkiler çığ gibi büyüyor

Alanya'da kalp sıkıntısı büyüyor
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BÜYÜK umutlarla açılan Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kalp hastalarının yaşadığı sorunlara çözüm bulunamıyor. Anjiyo ve bypass olması gereken hastalar, ya Antalya’ya ya da Alanya'da bulunan bazı özel hastanelere gönderiliyor. Hastanede kalple ilgili cihazların neden bulunmadığı ise hala merak konusu. Bakanlık tarafından onayın alınmasına rağmen cihaz kurulumun yapılmaması nedeniyle çevre hastanelere sevk edilen vatandaşlar zor durumda kalıyor. Cihazların kurulumunun ne zaman gerçekleşeceğine dair edinilen bilgiye göre, anjiyo birimi için 4. katta firma yerleştirme işlemlerine başlandı ancak koroner yoğun bakımın hastane içinde nereye lokalize edileceği henüz netlik kazanmadı. Tüm bunlar hallolsa dahi yardımcı sağlık personel sıkıntısı çözülmeden bu birimlerin faaliyete başlamasının ihtimal dahilinde olmadığı öğrenildi. Zamanla ilgili net bir bilgi verilmezken, hastane yönetiminin sorunu çözmek için aktif bir çalışma içerisinde olduğu öğrenildi. Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bir ay içerisinde kardiyoloji bölümüne başvuran hasta sayısı aylık 2500-3000 civarıyken, koroner anjiyo için 100-150 kadar hastanın bölge hastanelerine sevk edildiği de gelen haberler arasında.

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