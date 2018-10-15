Alanya'da kaldırımlara otopark ayarı

Alanya Belediyesi ekipleri, Atatürk Bulvarı Eczacılar Caddesi üzerindeki kaldırımlarda bulunan plastik dubaları kaldırarak yerine beton duba koymaya başladı

Alanya'da kaldırımlara otopark ayarı
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KALDIRIM üzerindeki araç parkını engellemek ve yaya yolunu rahatlatmak isteyen belediyeye çevre esnafından da destek geldi. Bölge esnafı, "Buraya böyle bir önlem alınması için yetkililer çok başvurduk. Nihayet bugün bu park sorunu çözülüyor. Biz buraya sürücüler beş dakika diyip park ettikten sonra çok araç sahibi aradık, mağdur olduk. Toptancı geliyor, eşya indiremiyoruz. Çocuk arabalarıyla  kadınlar buradan geçemiyordu. Ancak sonunda biraz rahatladık. Bu tarz konularda vatandaş korkmasın, gitsin yetkililere şikayet etsin. Gereği neyse yapılacaktır" dedi.

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