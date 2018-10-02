ALANYA'DA kaldırımda trafik lambasına tepki gösteren bir vatandaş ''Avsallar’da Rubi Otel'in önünde kaldırımın göbeğine trafik lambası için direk dikmek için pabuç yapmışlar. Buraya bu direk dikilince yayalar nereden geçecek? Sakat tekerlekli sandalyeli turistler bu engeli nasıl aşacak? Çarşamba günleri yukarıda pazar kuruluyor. Yüzlerce yerli ve turist bu kaldırımı kullanıyor. Bu direkler dikilirken bir yetkili bir bilirkişi bir heyet gelmiyormu? İlkokul mezunu cahil biri olsa bu direği buraya dikmez. Bu direğin yeri acilen değiştirilsin'' dedi.





Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2018, 14:29