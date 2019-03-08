Alanya'da kadınların sergisi açıldı 

ALANYA Kent Konseyi tarafından organize edilen etkinlik programı kapsamında Alanya Kültür Merkezi'nde '8 Mart Dünya Kadınlar Günü Sergisi' adıyla halka buluşan serginin açılışı gerçekleştirildi. Kadınların el emeği göz nuru eserlerini sergiledikleri sergi pazar gününe kadar açık kalacak.

'EL EMEĞİ GÖZ NURU ESERLER SERGİLENECEK'

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel serginin açılış konuşmasını yaparak "Kadınlar günü münasebetiyle hazırlamış olduğumuz program kapsamında kadınlarımızın eserlerinden oluşan bu serginin de açılışını gerçekleştiriyoruz. Bu sergide farklı dallarda kadınlarımızın el emeği göz nuru eserlerini görebilirsiniz. Alanya'mızda ağırladığımız yabancı misafirlerimizin de emekleri sergilenecek. Hayatın her alanında varlıklarını hissettiğimiz kadınlarımızın gününü tekrar kutluyorum" ifadelerini kullandı.

'KADIN İNSAN, ERKEK İNSANOĞLU'

Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu yapmış olduğu konuşmasında "Aslında sadece bir gün değil, her an kadınların günü. Kadın annemiz, eşimiz, kardeşimiz, öğretmenimiz, kızımız herşeyimiz. Herşey kadınların eseri. Kültürümüzün yetiştirdiği önemli ozanlarımızdan birinin de dediği gibi 'Kadın insan, erkek ise insanoğlu' diyor ve gününüzü kutluyorum" şeklinde konuştu.