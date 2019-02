ALANYA'DA kadınlar el ele veriyor ve kent bir kat daha güzelleşiyor. Ev hanımı Çiçek Dağlı, kadınların sosyal ve ekonomik yaşam içerisinde önünün açılması için ses getirecek projeleriyle bir adım öne çıkıyor. Kadınların hayatın her alanında emek ve alın yerleriyle var olabileceklerini ifade eden Dağlı "El ele vererek birbirimize destek çıkıyoruz. Bir kermes düzenleyerek çıktık yola. Kadınların hayatın her alanında yetenekleriyle var olabileceği projelerimiz var. Bu anlamda gerek yerel yönetimlerin gerekse de halkın bizleri desteklemesini istiyoruz" dedi.

15-16-17 ŞUBAT TARİHLERİNDE HACI MEMİŞLER CAMİİ YANINDA

Şekerhane Mahallesi Alaiye Caddesi üzerinde yer alan Hacı Memişler Camii yanında bulunan alanda düzenlenecek olan kermeste kadınlar yemeklerini, el işlerini ve emeklerini sergileyecekler. Bu etkinliğin bir başlangıç olduğunu ifade eden Çiçek Dağlı “Kadınlar bir araya gelerek her şeyin üstesinden gelebiliyorlar. Birbirimize sahip çıkıyoruz, destek oluyoruz. Aramızda el işi yapanlar var, yemek yapanlar var, iş yeri olanlar var, öğrencilerimiz var. Alanya’da farkındalık yaratmak istiyoruz. İhtiyacı olan ev hanımlarımız, öğrencilerimiz var. Erkek, kadın herkesi özellikle de idarecilerimizi cuma gününden itibaren kermes alanımızda görmek istiyoruz. Kermes düzenleyerek çıktık yola. Lakin ilerleyen zamanlarda ev hanımlarının gelip emeklerini sergileyerek, ekonomik anlamda karşılığını alabileceği bir alanın tahsisini de talep edeceğiz. Zira bu hem kadınların kendi ekonomilerini sağlamasına katkı sağlayacak hem de Alanya’mıza bir hareketlilik getirecektir. Öte yandan Alanya’mızın yöresel yemeklerinin, değerlerinin de tanıtımı olacaktır. Biz bir aradayız, destek için de bütün Alanya halkını kermesimize davet ediyoruz” şeklinde konuştu.