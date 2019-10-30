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Alanya'da kadın turist canına kıydı! Tüm ayrıntılar Dim TV Ana Haber'de

Alanya gündemini belirleyen yeni nesil kanal Dim TV'nin her akşam izleyicilerle buluşturduğu Ana Haber Bülteni yine dopdolu . Alanya'da kadın turist hap içerek intihar etti!, Alanya'da ünlü fast food restoranında yangın paniği yaşandı, Alanya'da uyuşturucu ticareti yapan şahıs 15 yıl hapse mahkum edildi!...Hepsi ve daha fazlası saat 18.00'de Dim TV Ana Haber'de. Uzman haberci kadromuzun hazırladığı en özel haberlerle gündemi belirleyen Alper Kutay'la Ana Haber, hafta içi her gün saat 18.00'de Dim TV'de sizlerle

GÜNCEL 30.10.2019, 16:45 30.10.2019, 16:51
Alanya'da kadın turist canına kıydı! Tüm ayrıntılar Dim TV Ana Haber'de
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ALANYA'NIN Saray Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 50 yaşındaki İsveçli kadın turist çok sayıda hap içerek intihar etti. Hastaneye kaldırılan kadın turist tedavi altına alındıktan 2 gün sonra hayatını kaybetti. Daha fazlası bu akşam saat 18.00’de Dim TV (dimtv.tv) Ana Haber’de.

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'YENİ Nesil Televizyon' sloganı ile yayın hayatına başlayan Dim TV'ye, dimtv.tvinternet adresinden, Google'a 'Dim TV' yazıp aratarak veya facebook.com/dimtvalanya adresinden, twitter.com/dimtvalanyaadresinden, youtube.com/yenialanya adresinden kolayca ulaşabilirsiniz. Dim TV'nin küçük boyutlu uygulamasını telefonunuza PlayStore veya AppleStore'dan kolayca indirebilirsiniz. Böylece cep telefonunuza gelecek bildirimlerle canlı yayınları ve haberleri kaçırmazsınız. Ayrıca, Smart TV'lerde tarayıcınıza dimtv.tv yazarak ya da Youtube uygulamasından 'Dim TV' şeklinde aratarak da büyük ekran konforunda, yüksek kalitede Dim TV'yi izleyebilirsiniz. Ayrıca masaüstü bilgisayarınızdan www.yenialanya.com'a gidip, ana manşet panelinin sağında yer alan "Dim Web TV" logosuna tıklayarak da kolayca Dim TV'ye ulaşabilirsiniz.

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