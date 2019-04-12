Alanya'da Kadın Meclisi yaşlıları unutmadılar

Alanya Kent Konseyi Kadın Meclisi, yaşlıları unutmadı

Alanya'da Kadın Meclisi yaşlıları unutmadılar
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KUTLAMAYA Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan, Alanya Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Ümran Aykut, Güllerpınarı Mahallesi Muhtarı Serap Neğiş, Alanya Kent Konseyi Kadın Meclisi yürütme kurulu ve üyeleri katıldı. 

Yaşlılar Haftası nedeniyle pasta kesen üyeler, çay eşliğinde bol bol sohbet ederek günün tadını çıkardılar. Ardından üyelere karanfil dağıtılarak kutlama yapıldı. Alanya Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Ümran Aykut, “18-24 Mart tarihleri arasında, yaşlı bireylerin sorunlarına dikkat çekmek ve genç bireylerin yaşı büyük insanlara olan saygı ve sevgilerinin bilincinde olmasını sağlamak amaçlı kutlanan Yaşlılar Haftası programımızı bugüne ertelemiştik. Tarih bizler için semboliktir. Yaşamımızın her anında onları baş tacı etmeliyiz. Yaşlılarımız dün ile bugün arasında bizlere köprü kuran, kültürümüzü ve değerlerimizi yarınlara taşımamızı sağlayan en değerli varlıklarımız. Her zaman onların sorunlarına, isteklerine kulak vermeliyiz. Saygımızı da eksik etmemeliyiz. Gençlerimizi bu konuda eğitmeliyiz. Her birey mutlaka bir gün yaşlanacaktır. Bu geleneğimizi de nesilden nesile aktarmalıyız" şeklinde konuştu. 

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