Alanya'da Kadın Meclisi genel kurul toplantısını gerçekleştirdi

SEÇİMLİ olağan genel kurul toplantısı için yapılan yoklamada çoğunluk sağlandıktan sonra, Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasından sonra divan kurulu oluşturuldu. Divan kurulunda Nurhan Özcan, Faruk Koçak, Neşe Jeral ve Bedia Kocadağ yer aldı. Alanya Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Ümran Aykut’un faaliyet raporunu okumasının ardından seçime geçildi. Seçimlerin açık oylama ile gerçekleştirilmesi oy birliği ile kabul edildi. Açık oylama sonucunda Alanya Kent Konseyi Kadın Meclisi Yönetim Kurulu asil üyeliklerine Ümran Aykut, Demet Özmen Dinletir, Deniz Alkış Özdemir, Nuran Yalçınkaya, Cahide Şimşir, Sema Kiracıoğlu, Semiha Kahveci, Cemile Varoğlu, Dilek Canpolat, yedek üyeliklere Nahide Şimşir, Zekiye Akçalıoğlu, Selma Akın, Dagmar Uzun, Hatice Dölen, Dilek Uğur, Ümit Aykut, Fatma Değirmenci seçildi. Dilek ve temennilerin ardından toplantı ve seçim sona erdi. Alanya Kent Konseyi Kadın Meclisi olağan seçimlerden sonra ilk toplantısını Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan katılımıyla gerçekleştirdi. Yapılan toplantıda oy birliği ile Kadın Meclisi Başkanı Ümran Aykut seçildi.