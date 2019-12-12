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Alanya'da kadavra bağışı isteğine ‘Din sorusu’ isyan ettirdi!

Kadavra bağışı yapmak isteyen eski Göktepe Belediye Başkanı Halil İbrahim Aksu Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Tıp Fakültesi’nin kapısından döndü. Aksu kendisine kadavra bağışının günah olduğuna ilişkin “Bunun dini boyutunu düşündünüz mü?” diye sorulduğunu iddia etti ve tepki gösterdi

GÜNCEL 12.12.2019, 18:24
Alanya'da kadavra bağışı isteğine ‘Din sorusu’ isyan ettirdi!
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CEREN ŞAHİN - ÖZEL HABER

TIP alanında fakülteler ciddi bir kadavra sıkıntısı yaşıyor ve kadavra bağışının artmasını istiyor. Tıp fakültelerindeki kadavralar ise iki yoldan temin edilebiliyor. Birinci yöntem, hastanede ex olmuş, adli vaka sonucu ölmemiş sahipsiz kişilerin cenazeleri. İkinci yöntem ise bağış yoluyla temin edilen kadavralar. Tam da bu yüzden kadavranın önemini bilen Karaman iline bağlı eski Göktepe Belediye Başkanı Halil İbrahim Aksu, ölümünden sonra kadavra olmak istedi ancak ALKÜ Tıp Fakültesi’nde yaşadıkları kendisine isyan ettirdi.
‘KADAVRA OLMAK İÇİN GİTTİM AMA İLGİLENMEDİLER’
Konuya ilişkin Dim TV’ye (dimtv.tv) konuşan Aksu, kimsenin kendisiyle ilgilenmediği gibi ‘Dinen düşündün mü?’ sorusuyla karşı karşıya kaldığını ifade ederek tepki gösterdi. Aksu “Öncelikle Dim TV’ye teşekkür ederim. İnsanlara faydalı olmak adına ömrüm boyunca çabaladım. Bütün hemşerilerim bilir. Herkese yardımcı olmaya çalışan bir insanım. Kadavranın ne kadar önemli olduğunu bildiğim için de ölümümden sonra insanlara yararlı olmak istedim. Bu noktada önce devlet hastanesine gittim. Beni üniversiteye yönlendirdiler. Bugün üniversiteye gittim. Güvenlik görevlisine söylediğimde konuyla alakalı bir araştırma yaptı ve hangi birime gitmem gerektiğini öğrendi. Yalçın Gürdal isimli bir öğretim görevlisine yönlendirdi. Dersteymiş, kendisini bekledim. Sonrasında güvenlik görevlisi arkadaş beni 2’nci kata Yalçın beyin yanına çıkardı. Yalçın hocamız biriyle görüşme halindeydi ve ‘Beklesin’ dedi. Görüşmelerinin bitmesini de bekledim. O arada başka birisi yanıma geldi. ‘Beyefendi kadavra olmak istiyormuşsunuz’ dedi. ‘Evet’ dedim. Bana karşılık olarak ‘Bunun dini boyutunu düşündünüz mü?’ sorusunu sordu. Günah olduğuna ilişkin vurgu yaptı. Günahsa, günah benim. ‘Ben kadavra olmak istiyorum. Sizin milli piyango bileti çıkmışcasına sevinmeniz gerekiyor’ dedim. Bizim ülkemizde buna değer verilmiyor. Duyarlı bir vatandaş olarak ben ölümümden sonra bedenimi bilime bağışlamak istiyorum fakat ilgisizlikle karşılaşıyorum. Yalçın bey de ilgilenmedi. İlgilenen de dini açıdan kendince bir sorgulama içerisine girdi” şeklinde konuştu. 
‘TÜRKİYE’DE NE YAZIK Kİ ETİKETE ÇOK ÖNEM VERİLİYOR’
Eski başkan Aksu “Beni şaşkın, kafası kırık bir insan zannettiler. Ben Alanya Belediyesi’nden emekli olmuş, kaymakamlıkta görev yapmış, belediye başkanlığı dönemimde vatandaşa hizmet sunmak adına var gücüyle çalışmış bir insanım. Bu sıfatları kullanmayı doğru bulmadığım için üniversiteye gittiğimde de özel olarak belirtmedim. Şuna üzüldüm demek ki sıradan bir vatandaşın oraya ulaşma şansı olmuyor. Türkiye’de ne yazık ki etikete çok önem veriliyor. Belediye başkanı olduğumu söylesem şüphesiz ki daha farklı bir muameleyle karşılaşabilirdim. Ama sıradan işçi, köylü, emekçi vatandaşla ilgilenilmiyor” dedi.

#Kadavra bağışı #Göktepe Belediye Başkanı #Halil İbrahim Aksu #Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi
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