Alanya'da kaçakla mücadele sürüyor

Alanya genelindeki kaçak yapılarla mücadelesini sürdüren Alanya Belediyesi ekipleri, Oba Mahallesi’nde hizmet veren bir turistik tesisin sahil bandına döktüğü betonu iş makineleriyle tıraşlanarak, Kıyı Kanuna uygun hale getirdi

Alanya'da kaçakla mücadele sürüyor
banner404

ALANYA Belediyesi, Zabıta ekiplerince belirlenen kaçak yapılara müdahalelerini sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında geçtiğimiz hafta tutanak tutulan Oba Mahallesi’nde hizmet veren bir turistik tesisin sahil bandındaki kumsal alana döktüğü ve Kıyı Kanunu’na aykırı olduğu tespit edilen betonarme zemin, Milli Emlak Müdürlüğü’nün raporu, Alanya Kaymakamlığı’nın onayı ve Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in talimatı doğrultusunda zabıta ekiplerinin gözetiminde iş makineleri aracılığıyla tıraşlandı. İşletme sahipleri de zabıta ekiplerince uyarılarak, durumun tekrarının yaşanmaması konusunda bilgilendirildi. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Belediye olarak kaçak yapının her türlüsüne karşı mücadelemizi sürdürüyoruz. Geçmişte de buna benzer çalışmalar yaptık, gelecekte de yapmaya devam edeceğiz. Sahil bandı kamunundur. Kimsenin işgal etmeye veya yapısını değiştirmeye hakkı yok” ifadelerini kullandı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Çağla’nın mutfağına Alanya'dan konuk olacaklar
Çağla’nın mutfağına Alanya'dan konuk olacaklar
  1. KÜLTÜR-SANAT

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472