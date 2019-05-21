Alanya'da kaçağa geçit yok! Yücel’den vatandaşa önemli uyarı

Mahmutlar Mahallesi’ndeki bir alışveriş merkezinin kaçak olduğu tespit edilen ilgili bölümleri, Alanya Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Zabıta ekiplerince yıkıldı

Alanya'da kaçağa geçit yok! Yücel’den vatandaşa önemli uyarı
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Haber: Alper KUTAY

ALANYA Belediyesi’nin kırsal ve merkez mahallelerde şehir disiplinini sağlamak adına yürüttüğü çalışmalar kapsamında Mahmutlar Mahallesi’ndeki bir alışveriş merkezine ait kaçak bölümler, Alanya Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Zabıta ekiplerince kolluk kuvvetleri nezaretinde yıkıldı. Bu ve benzeri eylemler içerisinde bulunan esnaf ve vatandaşlara uyarılarda bulunan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Kent disiplinini sağlamak adına denetimlerimiz aralıksız bir şekilde devam edecek. Vatandaşlarımıza çağrım, her şeyi kuralına göre yapın, aksi takdirde yaptırımlarından kaçmak mümkün olmayacak” dedi.

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