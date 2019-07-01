Alanya'da Kabotaj Bayramı coşkusu

ALANYA halkı, Alanya Belediyesi ve Alanya Kaymakamlığı'nın destekleri ile gerçekleştirilen etkinliklerde doyasıya eğlendi. İskele Meydanı’nda düzenlenen etkinliklerde Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve Kaymakam Mustafa Harputlu’nun yanı sıra AK Parti İlçe Teşkilatı Başkanı Mustafa Toklu, MHP İlçe Teşkilatı Başkanı Mustafa Türkdoğan, CHP İlçe Teşkilatı Başkanı Coşkun Karadağ, İYİ Parti İlçe Teşkilatı Başkanı Yücel Apaydın ve Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin de yerini aldı.

Etkinlikte geleneksel hale gelen yağlı direk, tekne yarışı, yüzme yarışı, deniz dibinde altın bulma gibi çeşitli yarışmalar düzenlendi.

Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2019, 20:01