Alanya'da jip safari araçlarında yeni dönem

FORD Transit marka kamyonetler üstü açık hale getirildikten sonra bir dizi işlemden geçerek 2019 turizm sezonunda boy gösterecek. Şu an halihazırda 5 olan yeni araç sayısının Mayıs ayının 20'sine kadar 60’a yaklaşması hedefleniyor. Yeni model jip safari araçlarıyla beraber olası kazaların da önüne geçilmesi hedefleniyor. Pek çok mevcut jip safari firmaları ile TÜRSAB’ın Alanya’daki yöneticilerinin tepkisine rağmen kendilerine kayıtlı jip safari firmalarının araçlarını değiştirme sözü veren Minibüsçüler ve Servis Araçları Odası Başkanı Doğan Bacak, verdiği sözü yerine getirmiş oldu. Üst kısmında korunaklı demir kafesin bulunduğu araçların güvenliğin yanı sıra yakıt tasarrufu da sağlayacağı belirtildi. Minibüsçüler Odası Başkanı Doğan Bacak, jip safaride yeni bir dönemin başlanması hedeflenen araçların restore çalışması bitince açıklama yapacağını aktararak, "Araçlarımız hızla yeni sezona hazırlanıyor" dedi.