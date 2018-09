Alanya'da 'Jawa' efsanesi nasıl doğdu?

ALANYA'NIN yeni nesil televizyonu Dim TV'de (dimtv.tv) Alanya Tarihçisi, Araştırmacı, Yazar Oğuz Korum ve Yeni Alanya Genel Yayın Yönetmeni Ferit Kesen'in birlikte hazırlayıp, sundukları Alanyaca, bu akşam da Yeni Alanya arşivinden Alanya'nın son 51 yılında yaşanan olaylar, bu sürece damga vuran insanlar ve Alanya'ya ilişkin çarpıcı konuları Dim TV ekranlarına taşımaya devam edecek. Her hafta çarşamba akşamları saat 19.30'da yayınlanan Alanyaca, 25. bölümüyle bu akşam Dim TV ekranlarında olacak.

ALANYACA'DA NELER VAR?

Her hafta Alanya'ya dair çarpıcı konuları ele alan Alanyaca'da bu akşam şu soruların yanıtları verilecek:

- Alanya-Antalya Karayolu ilk kez açılırken Alanya'da neler yaşandı? Bazı isimler bu yola niçin karşı çıktı?

- Büyük Otel sahibi Şevki Hacıkadiroğlu ve oğlu Nazmi Hacıkadiroğlu'nun birlikte ölümlerine yol açan faktör neydi?



- Eski Alanya'da niçin sivrisinek kabusu yaşanırdı? Sıtma ile mücadelede hangi yollar izlenirdi? Alanya halkı yaz aylarında sivrisinekle nasıl mücadele etmeye çalışırdı?

- Alanya'nın sembollerinden Jawa motosikletler Alanya'ya ilk kez ne zaman ve nasıl girdi? Jawa motosikletler bir dönem nasıl ölüm saçtı?

- Alanya'nın eski verimli sebze tohumlarını nasıl kaybettik?

- Alanya'da 100 yıl önce hangi meyve ve sebzeler üretilirdi?

- Bugüne kadar Alanya Tarih ve Kültür Sempozyumları'nda Alanya'ya ilişkin hangi çarpıcı tespitler yapıldı?

- Alanya tarımını vuran şiddetli don olayları ne zaman yaşandı, sonuçları neler oldu? Don olayları yüzünden kimler battı?

Bu soruların yanıt bulacağı Alanyaca, bu akşam saat 19.30'da Dim TV'de. Sakın kaçırmayın...

