Alanya'da jandarmadan öğrencilerine trafik dersi

Alanya'nın Oba Mahallesi'ndeki Kızılcaşehir İlkokulu'nda 70 öğrenciye öğretmenleri nezaretinde İlçe Jandarma Trafik ekiplerince temel trafik kuralları eğitimi verdi 

Alanya'da jandarmadan öğrencilerine trafik dersi
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- Mehmet AL
ALANYA İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik ekipleri tarafından Oba Mahallesi, kızılcaşehir İlkokulu’ndaki 70 kişilik öğrenci grubuna 'Temel Trafik Kuralları' hakkında seminer verildi. Yapılan bilgilendirme seminerinde, ilkokul çağındaki çocuklara trafik kuralları anlatıldı. Öğrencilere kek ve meyve suyu ikramının yapıldığı seminerde katılımcılara bilgilendirici broşürler ile cetvel de verildi.

Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2019, 12:19
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