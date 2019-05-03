Alanya'da jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Tim Komutanlığı, Çıplaklı İlkokul öğrencilerine ve öğretmenlerine trafik eğitimi verdi

Alanya'da jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi
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Mehmet AL
ALANYA'NIN Çıplaklı Mahallesi'ndeki ilkokulda 'Yaya öncelikli Yol' eğitimine Alanya İlçe Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Semih Yurtsever, 16  öğretmen ve 120 öğrenci katıldı. Alanya Jandarma Trafik Tim Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Semih Yurtsever tarafından hazırlanan ve sunulan eğitiminde trafik kurallarında 'Yaya Öncelikli Yol' Kırmızı Düdük projeleri ile Trafik semineri verildi. Yurtseven, öğrencilere trafik kurallarını yaşamlarının her anında bilmek ve uygulamak zorunda olduklarını, insanlar en sevdiği yakınını bir trafik kazası sonucu kolayca kaybettiklerini belirtti. Jandarma Trafik Tim Komutanlığı öğrencilere kurs sonunda Türk Bayrağı, boyama kitabı, balon, çikolata ve trafik dedektif kartı dağıtıldı.

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