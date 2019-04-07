Alanya'da jandarmadan eğitim

KESTEL Mahallesi'ndeki Akdeniz Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen güvenli sürüş eğitimine Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Semih Yurtsever, 16 öğretmen ve 280 lise öğrencisi katıldı.

Alanya Jandarma Trafik Tim Komutanı Yurtsever tarafından hazırlanan ve sunulan eğitiminde trafik kuralları, emniyet kemeri kullanmanın önemi ve okul servis araçlarında uyulması gereken kurallara dikkat çekildi. Eğitimde motosiklet hırsızlığı olaylarına karşı alınacak tedbirler üzerinde de duruldu.

Yurtsever, öğrencilere trafik kurallarını yaşamlarının her anında bilmek ve uygulamak zorunda olduklarını, insanların en sevdiği yakınını bir trafik kazası sonucu kolayca kaybettiklerini hatırlattı.