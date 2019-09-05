Alanya'da jandarma okul müdürlerini bilgilendirdi 

Mehmet AL

ALANYA İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda dün Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği 2019-2020 yılı eğitim ve öğretim açılış toplantısına Alanya Merkez İlçe Jandarma Trafik Timleri katıldı. Alanya'da görev yapan okul müdürlerine, okul servis araçlarının kontrolleri ve denetimleri konusunda bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda Okul servislerin sürücülerin servislerde görevli hosteslerin olması ve araçlarda eksikliğin görülmesi halinde şehirlerde Trafik Polis ekiplerine ve kırsaldaki okul servisleri hakkında ise Jandarma ekiplerine haber verilmesi istendi.