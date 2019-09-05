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Alanya'da jandarma okul müdürlerini bilgilendirdi 

Alanya Merkez İlçe Jandarma Trafik Timleri 2019-2020 yılı eğitim ve öğretim açılış öncesi okul müdürlerine Milli Eğitim Konferans salonunda okul servis araçları hakkında bilgilendirdi.

GÜNCEL 05.09.2019, 13:11 05.09.2019, 13:12
Alanya'da jandarma okul müdürlerini bilgilendirdi 
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Mehmet AL
ALANYA İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda dün Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği  2019-2020 yılı eğitim ve öğretim açılış toplantısına Alanya Merkez İlçe Jandarma Trafik Timleri katıldı. Alanya'da görev yapan okul müdürlerine, okul servis araçlarının kontrolleri ve  denetimleri konusunda bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda Okul servislerin sürücülerin servislerde görevli hosteslerin olması ve araçlarda eksikliğin görülmesi halinde şehirlerde Trafik Polis ekiplerine ve kırsaldaki okul servisleri hakkında ise Jandarma ekiplerine haber verilmesi istendi.

#Alanya Merkez İlçe Jandarma Trafik Timleri #Jandarma #Alanya
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