Alanya'da jandarma bayram öncesi broşürlü trafik denetimi

Mehmet AL

ALANYA'DA yol denetimi yapan İlçe jandarma Trafik ekipleri, sürücülerin bayramlarını kutladı ve trafikte dikkatli seyahat etmeleri konusunda uyardı. Ayrıca araçlardaki çocuklara, 'Sürücü Seyahat Karnesi' dağıtıldı.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik ekipleri,Mahmutlar Mahallesi D-400 yol üzerinde trafik denetimi yaptı. Jandarma ekipleri,Alanya-Gazipaşa Mahmutlar Mahallesi Mevkii'nde denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde sürücülere, bilgilendirme broşürü dağıtıldı. ve Alanya girişinde ve çıkışında uyarıcı pankartlar asıldı. Jandarma ekipleri, araçlardaki çocuklara, İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ve içerisinde uyulması gereken trafik kuralları hakkında cevaplanacak soruların yer aldığı 'Sürücü Seyahat Karnesi' dağıtıldı. jandarma ekipleri Ayrıca safari jip şöforleri ve tur otobüs şöforleri denetlenerek sürücülere 'Yayaya öncelik, emniyet kemeri kullanımı, Trafik ışıklarına uyma, Cep telefonu kullanımı ve hız kurallarına uyma konular hakkında eğitim semineri verdi

'SÜRÜCÜLERİMİZİ İKAZ EDİYORUZ'

Denetimlerin vatandaşları bilgilendirme ve bilinçlendirme amacı taşıdığını vurgulayan Alanya İlçe Jandarma Trafik ekipleri. Biz burada öncelikle vatandaşımıza iyi dileklerimizi sunuyoruz. Ayrıca diğer güvenlik tedbirlerini kontrol ediyoruz. Sıkıntılı durumlar varsa, o konularda sürücülerimizi ikaz ediyoruz. Buradaki amacımız, vatandaşlarımızın bu tedbirlerin alındığını hissetmesidir. şimdiden bütün herkese iyi bayramlar diliyoruz.dediler

Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2019, 23:03