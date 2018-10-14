Alanya'da İzzet Hoca'ya son veda 

ALANYA'DA uzun yıllar öğretmenlik ve okul müdürlüğü yapan, Cumhuriyetçi ve Atatürkçü yönüyle tanınan İzzet Ergin, 75 yaşında amansız hastalığa yenilerek sevenlerini ve binlerce öğrencisini çok üzdü.

Köy Enstitüleri kapandıktan sonra açılan Aksu Öğretmen Okulu mezunlarından olan İzzet Ergin, bir süredir prostat kanseriyle mücadele ediyordu. Tedavisinin sürdürüldüğü hastanede hayata gözlerini yuman Ergin, turizmci Ali Dim, Memiş Türktaş ve Mehmet Tavlı'nın kayınpederiydi.

Uzun yıllar Barbaros Azakoğlu İlköğretim Okulu Müdürlüğü yaptıktan sonra emekli olan Ergin, Süleymaniye Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kale Mezarlığı'nda toprağa verildi. Çok sayıda seveni ve öğrencisi tarafından gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlanan İzzet Ergin'in taziyesi Çarşı Mahallesi'ndeki evinde yapılacak.

Yeni Alanya, Alanya eğitim hayatına damgasını vuran İzzet Ergin'e Allah'tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine ve öğrencilerine başsağlığı diler.





Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2018, 17:00