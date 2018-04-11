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Alanya'da İyi Parti sahaya iniyor

İyi Parti İlçe Başkanı Apaydın, bu akşam Alanya Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek toplantıda yönetimini açıklayacak

Alanya'da İyi Parti sahaya iniyor

İyi Parti İlçe Başkanı Apaydın, bu akşam Alanya Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek toplantıda yönetimini açıklayacak

11 Nisan 2018 Çarşamba 00:01
Alanya'da İyi Parti sahaya iniyor
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Haber: Alper KUTAY

MERAL Akşener önderliğinde kurulan İyi Parti'nin Alanya İlçe Başkanı Yücel Apaydın, bu akşam saat 18.00'de Alanya Kültür Merkezi'nde ekibini parti tabanıyla buluşturacak. Toplantıda, sinevizyon gösterisiyle tek tek yönetimini katılımcılara tanıtacak olan Apaydın, yönetiminin 65 kişiden oluştuğunu söyledi. Toplantıya tüm Alanya halkını davet eden Apaydın, "Yönetimimizde 33 asil, 2 de yedek üye bulunuyor. Alanya'yı kucaklayan, halkın içinden, Alanya'yı temsil edebilecek, tertemiz, pırıl pırıl bir ekip oluşturduk. Çarşamba günü yapacağımız toplantımıza tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
İyi Parti İlçe Başkanı ApaydınAlanya Kültür Merkezi
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