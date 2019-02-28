Alanya'da itfaiyeden yangın eğitimi

Alaattin Keykubat Koleji öğrencileri, Sivil Savunma Haftası kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Müdürlüğü’nü ziyaret ettiler

Alanya'da itfaiyeden yangın eğitimi
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DENEYİMLİ itfaiye ekibinden yangın söndürmeyle ilgili bilgiler alan öğrenciler, daha sonra yapılan yangın söndürme tatbikatında alevleri söndürdüler. Alaaddin Keykubat Koleji Koordinatörü Hüsniye Baysal, Sivil Savunma Haftası’na yeteri kadar önem verilmediğini söyleyerek, “Alanya İtfaiye Müdürlüğü'nü ziyaret ettik. Okulda, evde, yaşamın her alanında deprem ve yangın gibi afetlerin yaşanması durumunda neler yapmamız gerektiğiyle ilgili bilgiler aldık ve akabinde uygulamasını gerçekleştirdik. Gelişim çağındaki öğrencilerimizin bu sorumluluklarını en erken yaştan öğrenmesi ve bilinçlenmesi bizim için çok önemli” dedi.
 

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