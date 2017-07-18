Alanya'da işyeri açılışı yavaşladı

Erkan UYSAL
ALANYA Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü istatistiklerine göre, 2014 yılının ilk 6 ayında 650 işyeri açma ruhsatı alındı. Bu rakam 2015 yılının aynı döneminde 1508'e çıktı. Geçen yıl ise aynı dönemde Alanya Belediyesi 822 ruhsat verdi. 2017 yılına geldiğimizde işyeri açma ruhsatı sayısı 457'ye düştü.
'2 AYDA 110 ÜYEMİZ AYRILDI'
İşyeri açma ruhsatında yaşanan düşüşü Yeni Alanya'ya değerlendiren Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ALESO) Başkanı Nuri Demir,
turizm sezonunun birkaç yıldır istenildiği gibi gitmediği için işyeri açma ruhsatı başvurusunda gerileme olduğunu söyledi. Demir "Alanya'da her şey turizme bağlı. İşyeri açandan fazla kapatan var. Daha kapatmak isteyenler var. Ruhsat almak da kolay değil, fiyatlar yüksek. Ruhsat almak isteyen kişi ASAT'a, itfaiyeye gidiyor. Turizm böyle giderse daha kapatacak çok esnaf var. Bu ay 20 küsur, geçen ay da 90 küsur kişi odamızdan ayrıldı. Dolar, Euro yükseldi, dükkan kiraları da arttı, bu yüzden dükkan açandan çok kapatan var. Sadece bizim odamızda değil, genel olarak esnafta durum böyle" dedi.
'BAKKAL EKMEĞİNİ KAZANIYOR'
Alanya Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Velittin Yenialp ise "Turizmin seyrine göre işyeri açma ruhsatında da azalma ya da artış yaşanıyor. 2015'te işyeri açma ruhsatı sayısının yüksek olmasının nedeni önceden belde olan mahallelerdeki ruhsatların değişmesinden kaynaklanıyor. Bizim üyelerimizde bir azalma olmadı. Şu an itibariyle üye sayımız 1100. Sezonun çok fazla iyi olmaması nedeniyle diğer esnaf sayısında azalma yaşanabilir. Bakkal esnafı ekmeğini kazanıyor. Alanya'ya gelen her turist mutlaka bir şişe de olsa su içecek" diye konuştu.
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İyi Seyirler.
sayın başkan siz öyle zannedin. Artık turist suyu bakkaldan almıyor, portakal suyu ve mısır tezgahlarından alıyor. bu tür tezgahların hepside kapalı kutu içecek satıyor, siz dahil hiç bir oda başkanı sesini çkarmıyor, belediye izin verdigi için herkes üç maymunu oynuyor.
ruhsata ne gerek var kaldırım tezgahları varken ne diye uğraşsın vergi felan. açıyor tezgahını vereceğini el altından veriyor belediyedeki malum şahıslara sonrası kazanmaya devam..bakkallar odası başkanıda uyusun tezgahlarda neler satılıyor dolaşıp baksın esnafını koruyup kollasın ama olmaz ozaman ranttan payını alamaz yazıııık
2015 YILINDA RUHSAT LARI GÜNCELLEYİN DİYE ZABITA EKİPLERİNİ BATI ALANYA YA YOLLADINIZ BİZ 2700 TL MASRAF EDİP İŞ YERİ RUHSATI ALDIK AMA HALA BİRÇOK İŞYERİ RUHSATSIZ ÇALIŞIYOR BİZLERİ ENAYİ YERİNE KOYMAYIN BAŞKANIM KOMŞU ŞİKAYETİ YAPMAK BİZE YAKIŞMAZ DİYE SES ETMIYORUZ AMA HERKESİDE GÖREVE DAVET EDİYORUM LÜTFEN ÇİFTE STANDART OLMASIN 2 YIL OLMUŞ BEN ALALI HALA ALMIYAN VAR MADEM RUHSATSIZ ÇALIŞMAK SERBEST BİZ NEDEN ALDIK ?
Dükkan kiraları çok ucuz. Biraz daha arttırılmalı. Belediye zaten şimşek hızında çalışıyor. Herkese eşit muamele. Bence butikçiler marketçiler de elemanlarını yarıçıplak masaların üzerine çıkarıp dans ettirmeli. Bu kalitede işteri açılması mucize.
ruhsatsız onca iş yeri var azıcık denetlesinler bak nasıl artıyor ruhsat sayısı. ama tabi hava sıcak nasıl denetleyecekler bu sıcakta yazık değil mi belediye personeline... çık alanyanın batısına dükkanların yarısının ruhsatı yok yada güncel değil. zaten kaldırım tezgahlarına ruhsat soran yokkkkk