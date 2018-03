Alanya'da işyeri açılışı yavaşladı

Erkan UYSAL

ALANYA Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü istatistiklerine göre, 2014 yılının ilk 6 ayında 650 işyeri açma ruhsatı alındı. Bu rakam 2015 yılının aynı döneminde 1508'e çıktı. Geçen yıl ise aynı dönemde Alanya Belediyesi 822 ruhsat verdi. 2017 yılına geldiğimizde işyeri açma ruhsatı sayısı 457'ye düştü.

'2 AYDA 110 ÜYEMİZ AYRILDI'

İşyeri açma ruhsatında yaşanan düşüşü Yeni Alanya'ya değerlendiren Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ALESO) Başkanı Nuri Demir,

turizm sezonunun birkaç yıldır istenildiği gibi gitmediği için işyeri açma ruhsatı başvurusunda gerileme olduğunu söyledi. Demir "Alanya'da her şey turizme bağlı. İşyeri açandan fazla kapatan var. Daha kapatmak isteyenler var. Ruhsat almak da kolay değil, fiyatlar yüksek. Ruhsat almak isteyen kişi ASAT'a, itfaiyeye gidiyor. Turizm böyle giderse daha kapatacak çok esnaf var. Bu ay 20 küsur, geçen ay da 90 küsur kişi odamızdan ayrıldı. Dolar, Euro yükseldi, dükkan kiraları da arttı, bu yüzden dükkan açandan çok kapatan var. Sadece bizim odamızda değil, genel olarak esnafta durum böyle" dedi.

'BAKKAL EKMEĞİNİ KAZANIYOR'

Alanya Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Velittin Yenialp ise "Turizmin seyrine göre işyeri açma ruhsatında da azalma ya da artış yaşanıyor. 2015'te işyeri açma ruhsatı sayısının yüksek olmasının nedeni önceden belde olan mahallelerdeki ruhsatların değişmesinden kaynaklanıyor. Bizim üyelerimizde bir azalma olmadı. Şu an itibariyle üye sayımız 1100. Sezonun çok fazla iyi olmaması nedeniyle diğer esnaf sayısında azalma yaşanabilir. Bakkal esnafı ekmeğini kazanıyor. Alanya'ya gelen her turist mutlaka bir şişe de olsa su içecek" diye konuştu.