Alanya'da işi ustasından öğrendiler

ALANYA İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü’nce düzenlenen “Ustalar Kursiyerlerle Buluşuyor” etkinliğinin ilki gerçekleştirildi. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’nün Ustalar Kursiyerlerle Buluşuyor Projesi kapsamında Alanya’nın tanınmış kabak sanatçısı Mustafa Açıkalın, Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerine “Kabak İşlemeciliği” hakkında sunum yaptı. Yaklaşık 40 senedir bu sanatı icra ettiğini belirten kabak sanatçısı Mustafa Açıkalın, su kabağının kullanım alanları ve kabak süsleme sanatının tarihsel gelişimi hakkında bilgi verdi. Açıkalın, turizmin başkenti Alanya’nın sembolü olan su kabağı abajurlarının, yerli ve yabancı ziyaretçiler tarafından çok beğenildiğini söyledi. Mustafa Açıkalın, su kabağının çekirdekten itibaren üretiminden sanat eseri olana kadarki sürecini uygulamalı olarak kursiyerlere anlatıp, sorularını yanıtladı. Katılımcılar etkinliğe yoğun ilgi gösterdi. Projenin farklı ustalar ve sanatçılar ile kursiyerlerini buluşturmaya devam edeceği belirtildi.