Alanya'da 'işgal' rezaleti

ALANYA’NIN ve sokağın nabzını tutmaya devam eden Dim TV (dimtv.tv) bu kez de Güllerpınarı Mahallesi’nde Çatalca Sokak üzerinde yaşanan rezaleti gözler önüne serdi. Çatalca Sokak üzerinde başlayan inşaat çalışması sonucu açığa çıkan molozların, kullanılan inşaat malzemelerinin yaya kaldırımlarını ve yolu işgal etmesi günlük hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Moloz yığınlarının yolu neredeyse kapanma noktasına getirmesi araç trafiğini olumsuz yönde etkilerken, inşaat malzemelerinin de yaya kaldırımını tamamen işgal etmesi, yoluna kaldırım üzerinde devam edemeyen yayaların yola inmesine dolayısıyla da canını tehlikeye atmasına sebep oluyor. Firma sahiplerinin kaldırımı ve yolu bu denli işgal ederken kime veya neye güvendikleri ise tam bir muamma.

Dim TV sokağın sesi oldu ve yaşanan rezaleti ekranlara taşıdı. Detaylar, saat 18.00’da Dim TV Ana Haber Bülteni’nde…