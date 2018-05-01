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Alanya'da işçiler hak ettikleri değeri görüyorlar mı?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, yani İşçi Bayramı. Halkın nabzını tutmaya devam eden Dim TV, günün anlam ve önemine binaen vatandaşa “Sizce Alanya özelinde ve Türkiye’de işçilerin durumu nasıl? İşçiler hak ettikleri değer ve muameleyi görüyorlar mı?” diye sordu. Mikrofonlarımıza yansıyan yanıtlar, genel kanaatin olumsuz olduğunu gösterdi

Alanya'da işçiler hak ettikleri değeri görüyorlar mı?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, yani İşçi Bayramı. Halkın nabzını tutmaya devam eden Dim TV, günün anlam ve önemine binaen vatandaşa “Sizce Alanya özelinde ve Türkiye’de işçilerin durumu nasıl? İşçiler hak ettikleri değer ve muameleyi görüyorlar mı?” diye sordu. Mikrofonlarımıza yansıyan yanıtlar, genel kanaatin olumsuz olduğunu gösterdi

01 Mayıs 2018 Salı 15:22
Alanya'da işçiler hak ettikleri değeri görüyorlar mı?
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İŞTE o yanıtlar:

‘İŞÇİLER BASKI GÖRÜYOR’
Cemal Akar(Emekli); İşçiler şuan hak ettiği değeri görmüyor. Memleketimizde işsiz de çok. İşçiler hakkını tam olarak alamıyor. İşsiz kalmaktan da korktukları için sessiz kalıyorlar.İşverenler ,işçilere yapmakta oldukları işlerinde  sağlık ve güvenliklerini sağlamaları gerekiyor. 
‘ÖLDÜRMEYİP SAĞ BIRAKTILAR ’
Mustafa Şahin(Emekli); Emekçinin,işçinin,emeklinin hakkı verilmiyor. Hükümetimiz bu işte geri kalıyor. İleri tarafı yok. Emekliyim ve evim kira. Maalesef devlete otuzbeş sene sigorta ödemişim. Maaşı söylemeye gerek yok. Hükümetimiz yine sağolsun. Öldürmeyip sağ bıraktığı için sağolsun diyorum. 
‘HÜKÜMETİN DEĞİŞMESİ GEREK’
Serkan Özyıl(Telefoncu); Kesinlikle işçiler hak ettiği değeri görmüyor. Turizm vasat bir şekilde. Esnafımız kan ağlıyor. Kiralar çok yüksek. İş zaten yok. İşçilere değer verdiklerini hiç düşünmüyorum. Hükümetin bir an önce değişmesi lazım. 
‘DENETİMLER ARTIRILMALI’
Mehmet Er(Taksici); İşçiler hak ettiği  değeri görmüyor. İşveren çalışanını yirmidört saat çalıştırmaya çalışıyor. Kimileri asgaari ücret altında kimileri sigortasız çalıştırılıyor. Bunları takip etmeleri gerekiyor. İşçi hak ettiği değeri görmeli.

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