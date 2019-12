Alanya'da 'insanın fabrika ayarını' anlattı

Meryem KANBEROĞLU

ALANYA Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Konferans Salonu’nda düzenlenen ve Prof. Dr. Sinan Canan’ın konuşmacı olarak katıldığı seminere vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Seminerin başında, beden ve zihnin barışık yaşaması için bilinmesi gereken en temel bilgileri anlatan Prof. Dr. Sinan Canan, “Kısaca İFA dediğimiz insanın fabrika ayarlarını beş maddede topluyoruz. Bunlar bol hareket, az, çeşitli ve aralıklı yemek, olumlu/zengin sosyal ilişkiler, düşük stres ve sınırları aşmaktır. Biz bunları genel olarak şu şekilde de söyleyebiliriz, hareket et, acıkmadan yeme, sev-sevil, sakinleş-hafifle ve kendini gerçekleştir” dedi. Seminerde ‘İnsan neden böyle?’ sorusunun cevabını da örneklerle katılımcılara aktaran Canan, insan bedenini de detaylı şekilde açıkladı. İnsanda beynin önemine dikkat çeken Canan, “Tabiatta her canlı içinde bulunduğu ortama ayak uydurur, adapte olur. Ama insan için aynı şey geçerli değil. İnsan hiçbir yere uyumlu değilken, her yeri kendine uyumlu hale getirir. Bunu da müthiş bir donanım olan beyinle yapıyor. İnsanoğlu yeryüzünün en zihinli canlısıdır. Beyin de bir hayatta kalma donanımıdır" dedi. Prof. Dr. Sinan Canan ayrıca insanoğlunun geçmişten günümüze gelişimi, hareketin insan yaşamındaki önemi gibi konularda da katılımcılara detaylı bilgiler aktardı. ALTSO Akademi’nin 2019 yılı 2. dönem kişisel gelişim seminerleri, 7 Aralık 2019 Cumartesi günü Dr. Serkan Karaismailoğlu’nun katılacağı ‘Nöro Aile’ semineriyle devam edecek.