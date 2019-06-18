Alanya'da inşaat yasağı çiğneniyor! Yetkililer ne zaman ‘Dur’ diyecek?

HAZİRAN ayını ortaladığımız şu günlerde Alanya’da inşaatlar yasak tanımıyor. 15 Mayıs itibariyle başlayan inşaat yasaklarına rağmen, Alanya genelinde çalışmalar hızla devam ediyor. Yasak delen örneklerden biri, yine, Dim TV (dimtv.tv) ekranlarına taşındı.

‘GÜVENLİK ÖNLEMİ DE YOK’

Yasağa inat çalışmalarına devam edilen inşaatların etrafında herhangi bir güvenlik önleminin alınmamış olması ise ayrı bir sorunu oluşturuyor. Kaldırımları işgal eden inşaat molozları vatandaşı mağdur ettiği gibi can güvenliğini de tehlikeye atıyor. Turizmin başkenti Alanya’da kent kimliğini olumsuz yönde etkileyen bu manzaralara neden müdahale edilmediği ise merak konusu.

Saat 18.00’da Dim TV (dimtv.tv) Ana Haber Bülteni’nde…

Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2019, 16:34