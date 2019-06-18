Alanya'da imzalar karşılıklı tanıtım için atıldı

Alanya Rus Eğitim ve Kültür Derneği ile Rusya Saratov Bölgesi arasında kültür, eğitim ve sanat alanlarında işbirliği protokolü imzalandı

Alanya'da imzalar karşılıklı tanıtım için atıldı
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ALANYA Ticaret ve Sanayi Odası’nda (ALTSO) gerçekleştirilen işbirliği protokolüne Alanya Rus Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Ekaterina Gündüz, Antalya Rusya Federasyon Konsolosu İvan Stepanov ile 
Saratov Bölgesi Kültür Bakanlığı yetkilileriyle Saratov Bölgesi Başkanı İvan Baboşkin katıldı. Ekaterina Gündüz ve İvan Baboşkin arasında imzalanan protokolle kültür, eğitim ve sanat alanlarında işbirliği yapılacak. Ayrıca Alanya’da Rusya, Rusya’da ise Türk kültürü tanıtılacak. Protokol kapsamında çeşitli projeler de hayata geçirilecek.

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