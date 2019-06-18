Alanya'da imzalar karşılıklı tanıtım için atıldı

ALANYA Ticaret ve Sanayi Odası’nda (ALTSO) gerçekleştirilen işbirliği protokolüne Alanya Rus Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Ekaterina Gündüz, Antalya Rusya Federasyon Konsolosu İvan Stepanov ile

Saratov Bölgesi Kültür Bakanlığı yetkilileriyle Saratov Bölgesi Başkanı İvan Baboşkin katıldı. Ekaterina Gündüz ve İvan Baboşkin arasında imzalanan protokolle kültür, eğitim ve sanat alanlarında işbirliği yapılacak. Ayrıca Alanya’da Rusya, Rusya’da ise Türk kültürü tanıtılacak. Protokol kapsamında çeşitli projeler de hayata geçirilecek.