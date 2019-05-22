Alanya'da imar yolları açılıyor

ÇALIŞMA kapsamında Oba Karakocalı Mahallesi'nde Küme Evler çıkmazında yol güzergâhı üzerinde bulunan binaların yıkımı tamamlandı. Alanya Belediyesi standart altyapı hizmetleri ve kentin planlı gelişimi için imar yolu açma çalışmalarını sürdürüyor. Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlü ekiplerince, Oba Karakocalı Mahallesinde imar yolu açma çalışması kapsamında yol güzergahındaki binaların yıkım işlemi gerçekleştirildi.
‘GELECEK NESİLLERE PLANLI
BİR KENT BIRAKMAK İSTİYORUZ’
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, stratejik plan doğrultusunda şehrin gelişimi ve kalkınması için ilçe genelinde çalışmaların devam ettiğini belirterek "Amacımız kentimizde yaşayan insanlarımızı mutlu ederken aynı zamanda gelecek nesillerimize planlı, düzenli bir Alanya bırakmak" dedi.