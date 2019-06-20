Alanya'da İmamoğlu seferberliği

YÜKSEK Seçim Kurulu’nun (YSK) iptal kararı sonrası Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasının geri alınmasının ardından gözlerin çevrildiği 23 Haziran seçimine kısa süre kaldı. Seçim sonucunun İmamoğlu lehine çıkması için Alanya ve Antalya’dan giden CHP ve İYİ Parti heyeti özellikle bir önceki seçimde sandığa gitmeyen, kararsız seçmen ve 31 Mart yerel seçimlerinde Millet İttifakı’na oy vermeyenleri ikna etmeye çalışıyor. CHP’li Özgen, yaptıkları temaslarda özellikle geçen seçimde sandığa gitmeyen ve diğer partilere oy veren seçmenden olumlu tepkiler aldıklarını ifade etti.

Özgen, birebir vatandaş temasları dışında kamu yararına hizmet veren dernek üyeleri ile toplantılar gerçekleştirdiklerini belirtti.