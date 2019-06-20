Alanya'da İmamoğlu seferberliği

Millet İttifakı’nın CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’na seçim çalışmalarında destek verenler arasında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, eski milletvekili Tuncay Ercenk, Beşiktaş eski Belediye Başkanı İsmail Ünal, ANTEPE Yönetim Kurulu Üyesi Pınar Vural, CHP Alanya İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Durmuş Özgen de bulunuyor

Alanya'da İmamoğlu seferberliği
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YÜKSEK Seçim Kurulu’nun (YSK) iptal kararı sonrası Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasının geri alınmasının ardından gözlerin çevrildiği 23 Haziran seçimine kısa süre kaldı. Seçim sonucunun İmamoğlu lehine çıkması için Alanya ve Antalya’dan giden CHP ve İYİ Parti heyeti özellikle bir önceki seçimde sandığa gitmeyen, kararsız seçmen ve 31 Mart yerel seçimlerinde Millet İttifakı’na oy vermeyenleri ikna etmeye çalışıyor. CHP’li Özgen, yaptıkları temaslarda özellikle geçen seçimde sandığa gitmeyen ve diğer partilere oy veren seçmenden olumlu tepkiler aldıklarını ifade etti. 

Özgen, birebir vatandaş temasları dışında kamu yararına hizmet veren dernek üyeleri ile toplantılar gerçekleştirdiklerini belirtti.

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