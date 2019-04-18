Alanya'da ‘İmamoğlu’ coşkusu

31 Mart Yerel Seçimleri’nin ardından devam eden itirazlar ve oy sayım süreci önceki gün sona erdi ve Yüksek Seçim Kurulu, İstanbul'da seçimi kazanan CHP’li Ekrem İmamoğlu’na mazbatasını 17 günlük gecikmeyle teslim etti

Alanya'da ‘İmamoğlu’ coşkusu
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ÖNCEKİ gün saat 16.00 itibariyle mazbatasını almak üzere İl Seçim Kurulu’na davet edilen İmamoğlu'nu binlerce vatandaş adliye girişinde karşıladı. Seçimi zaferle taçlandıran İmamoğlu için sevinen yalnızca İstanbul seçmeni olmadı. CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını alarak resmen göreve başlaması tüm Türkiye'de coşkuyla kutlandı. Alanya'da da CHP İlçe Teşkilatı tarafından önceki gün akşam bir mazbata kutlaması organize edildi. Kutlamalar Dinek'te buluşan araçların konvoyu ile başladı. Konvoyun ardından İskele Meydanı'nda buluşan yüzlerce partili ve vatandaş, mazbata sevincini oyun havaları ve omuz omuza halaylarla kutladı. CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ, İskele Meydanı'nda yaptığı konuşmada, "Demokrasi kazandı" dedi.

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