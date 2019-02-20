Alanya'da ilk kez kaleyi gezdiler

ALANYA Belediyesi'nin Alanya Kalesi'ni görme fırsatı bulamayan kırsalda yaşayan yaşlı vatandaşlara yönelik başlattığı gezinin etki alanı genişletildi. Haftada iki kırsal mahallenin ağırlandığı gezi kapsamında bu kez kırsaldaki okullardan öğrenciler de geziye dahil edildi. Öğrenciler ve yaşlılar Öğretmenler Evi'nde Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel ile bir araya geldi. Çocuklara kitap hediye edildi. Daha sonra katılımcılar Alanya Kalesi'ni gezdi. Belediye Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel, "Alanya Belediyesi olarak 2014'ten bu yana sosyal belediyecilik politikamızın üstüne düştük. Günümüzde hala kırsal kesimde yaşamakta ve imkanlarının el vermemesinden dolayı Alanya Kalesi'ni ve hatta Alanya'yı gezme fırsatı bulamayan vatandaşlarımız olduğunu gördükçe üzüntümüz bir kat daha artıyor. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve biz yönetimdeki arkadaşlarımla daha fazla çalışma şevki geliyor. İmkanları zorlayacağız ve 2019 Türkiye'sinde bütün bu ve buna benzer sorunların üzerine düşeceğiz" dedi.

