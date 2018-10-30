Alanya'da ilginç görüntü! Bu da açık hava ‘trafo’su

-Ceren ŞAHİN

ALANYA’NIN nabzını tutmaya devam eden Dim TV (dimtv.tv), bu kez de Yayla Yolu girişindeki akıl almaz görüntüleri ekranlara taşıdı. Son derece işlek olan bölgede etrafında koruma amaçlı herhangi bir yapı bulunmayan trafo merkezi, güvenlik zafiyeti yaratırken, yaymış olduğu manyetik dalgalar sebebiyle de insan sağlığını tehlikeye atıyor. Yanı sıra trafonun kentin kalbinde ortaya koymuş olduğu görüntü de kent estetiğini olumsuz yönde etkiliyor. Dim TV (dimtv.tv) muhabirleri kentin merkezinde yaşanan ‘trafo’ sorununa ilişkin iki soruyu gündemine aldı:

1- Özelleştirmelerle birlikte kullanım bedellerinin yaklaşık olarak iki katı kadar tahsil edilen dağıtım bedelleri hali hazırda vatandaşın canını yakarken, CK Alanya’da böylesi bir güvenlik zafiyetine neden zemin hazırlamakta ve gereken hizmeti vermemektedir?

2- Belediye, CK’nın bu tutumu karşısında neden bir istişare gerçekleştirerek, gereken hizmetin verilmesi noktasında elini taşını altına koymamıştır?

Dim TV (dimtv.tv) sorunu ekranlara taşıdı ve yetkili birimlere konuya ilişkin çağrıda bulundu.



Haberin detayları saat 18.00’da Dim TV (dimtv.tv) Ana Haber Bülteni’nde…

Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2018, 16:40