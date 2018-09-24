EDİNİLEN bilgiye göre, sineklere karşı ilaçlama yapan belediye ekipleri, özel bir arazideki havuzu da ilaçladı. Kısa süre sonra havuzdaki 2 bine yakın sazan balığı telef oldu.
Tapulu arazisindeki havuzda hobi amaçlı balık yetiştiren Ekrem Yıldız, balıkları yemlemeye geldiğinde şok manzara ile karşılaştı. Ekrem Yıldız'ın, bazıları 3 kiloya ulaşan sazan balıklarından numune aldığı, alacağı raporla belediyeye dava açacağı bildirildi.
Ekrem Yıldız'ın "İlaçlamayı Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri yapmış. Havuzdaki 2 bin balığı görmemeleri imkansız" dediği belirtiliyor.
Alanya'da ilaçlama kazası! Binlerce balık telef oldu
Alanya'nın Gümüşkavak Mahallesi'nde ilaçlama yapan belediye ekipleri, binlerce balığın telef olmasına yol açtı
EDİNİLEN bilgiye göre, sineklere karşı ilaçlama yapan belediye ekipleri, özel bir arazideki havuzu da ilaçladı. Kısa süre sonra havuzdaki 2 bine yakın sazan balığı telef oldu.
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