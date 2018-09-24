 Alanya'da ilaçlama kazası! Binlerce balık telef oldu

EDİNİLEN bilgiye göre, sineklere karşı ilaçlama yapan belediye ekipleri, özel bir arazideki havuzu da ilaçladı. Kısa süre sonra havuzdaki 2 bine yakın sazan balığı telef oldu.

Tapulu arazisindeki havuzda hobi amaçlı balık yetiştiren Ekrem Yıldız, balıkları yemlemeye geldiğinde şok manzara ile karşılaştı. Ekrem Yıldız'ın, bazıları 3 kiloya ulaşan sazan balıklarından numune aldığı, alacağı raporla belediyeye dava açacağı bildirildi.

Ekrem Yıldız'ın "İlaçlamayı Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri yapmış. Havuzdaki 2 bin balığı görmemeleri imkansız" dediği belirtiliyor.