Alanya'da 'İkinci Noel Pazarı' heyecanı 

ALANYA'NIN çağdaş yüzü olan Uluslararası Noel Pazarı'nın ardından Mahmutlar Mahallesi'nde de Noel Pazarı heyecanı yaşanıyor. 50 bin kış, 70 bin yaz nüfusu ile Alanya'nın en büyük mahallesi olan, 10 bin yerleşik yabancının yaşadığı Mahmutlar'da muhtar Ahmet Top, Mahmutlar Uluslararası Mini Noel Pazarı'nın ikincisini 14 Aralık Cumartesi ve 15 Aralık Pazar günleri gerçekleştirecek.

Mahmutlar'da yaşayan Rusya, Ukrayna, Norveç, Avusturya, Finlandiya, Almanya ve Türk vatandaşları tarafından Mahmutlar Mahallesi Muhtarlığı önündeki alanda 80 standın açılacağı Mahmutlar 2. Uluslararası Mini Noel Pazarı'nın geçen yıl olduğu gibi bu yıl da büyük ilgi görmesi bekleniyor.

Türk insanının hoşgörü kültürünü Mahmutlar'da yaşatmaya çalıştıklarını söyleyen muhtar Ahmet Top "Komşularımız olan yerleşik yabancılar Mahmutlar 2. Uluslararası Mini Noel Pazarı'nda kültürlerini tanıtacaklar. Yerli ve doğal ürünler de iki gün açık kalacak pazarımızda olacak. Bize bu organizasyonumuzdaki destekleri nedeniyle Alanya Belediyesi'ne, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne, ayrıca CK Akdeniz Elektrik'e sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Renkli organizasyonumuza tüm Alanya halkı ve Alanya genelinde yaşayan tüm Yeni Alanyalılar davetlidir. Herkesi aramızda görmekten mutluluk duyarız" dedi.