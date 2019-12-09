Alanya'da ibrik dönemi yeniden başladı

ALİ Koç, sosyal paylaşım sitesi Facebook'tan Mahmutlar'da gittiği bir kuaförden ibrik fotoğrafı paylaştı. Koç, fotoğrafa "Yıl 2020'ye 20 kala... Alanya kuaförlerinde ibrik dönemi yeniden başladı. Her şey çok güzel oldu" yorumunu yaptı.

Koç, bu paylaşımında AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu ve AK Parti Meclis Grup Başkanı Mehmet Ali Kiriş'i de etiketledi.

NE OLMUŞTU?

Alanya'nın tüm merkez mahallelerinde dün gece saat 23.00'de sular kesildi. Antalya BŞB'ye bağlı ASAT'tan yapılan açıklamada "İçme suyu hattında arıza var" dendi. Su kesintisinin bu gece saat 23.00'e kadar devam edeceği bildirildi.

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