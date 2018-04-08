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Alanya'da huzurun mimarı Başsavcı Emre

Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre'nin kış boyunca tefeciden kaçakçıya, uyuşturucu satıcısından çetelere kadar yürüttüğü operasyonlar Alanya'nın huzurlu bir kış geçirmesini sağladı. Alanya'nın dinamikleri Başsavcı Emre'ye teşekkür etti

Alanya'da huzurun mimarı Başsavcı Emre

Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre'nin kış boyunca tefeciden kaçakçıya, uyuşturucu satıcısından çetelere kadar yürüttüğü operasyonlar Alanya'nın huzurlu bir kış geçirmesini sağladı. Alanya'nın dinamikleri Başsavcı Emre'ye teşekkür etti

08 Nisan 2018 Pazar 22:42
Alanya'da huzurun mimarı Başsavcı Emre
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Yasin ARAZ

ALANYA Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, Alanya'da göreve geldiği ilk günden bu yana yürüttüğü operasyonlarla huzurun mimarı oldu. 
Tefeciden kaçakçıya, uyuşturucu satıcısından çetelere kadar tüm suç örgütlerine yönelik savaş veren Emre'nin huzur tesisine Alanya'nın dinamiklerinden teşekkür geldi. 
Alanya, Başsavcı Emre'nin bizzat yönettiği operasyonlar sonucu, her kış yaşanan infazlar, kurşunlamalar, tehditler, adam kaçırmalar, zorla çek-senet tahsilatı gibi suçlarla karşılaşmadı. Özellikle uyuşturucu tacirleri, tefeciler ve çetelere büyük darbeler vuruldu. 
'SUÇ ÖRGÜTLERİNE DERSİNİ VERDİ'
Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin "Başsavcımızı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Başsavcımız ve emniyet güçlerimiz çok koordineli bir şekilde çalışıyor. Alanya hep güvenli bir şehirdi ama ufak tefek gruplar vardı. Başsavcımız bunlara gerekli dersleri verdi. Başsavcımız Alanya'da huzurun bozulmasına izin verilmeyeceği mesajını en iyi şekilde herkese verdi. Biz de her zaman kendisinin ve kolluk güçlerimizin arkasındayız" ifadelerini kullandı.
'ÇETELERİN ÜSTÜNE BALYOZ GİBİ İNDİ'
Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ALESO) Başkanı Nuri Demir ise "Başarılı çalışmalarından dolayı Başsavcımız Yasin Emre'yi tebrik ediyoruz ve devamını diliyoruz. Alanya'nın ihtiyacı olan operasyonları başarıyla bir bir gerçekleştiriyor. Başsavcımızın nezdinde tüm güvenlik güçlerimize başarılar diliyoruz. Hepsi bizler için gecesini, gündüzüne katıyor. Alanya'nın başına musallat olan gruplara bir bir darbe vuruyor. Alanya'ya çöreklenen grupların başına bir balyoz darbesi gibi indi" diye konuştu.

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Alanya Cumhuriyet BaşsavcısıYasin EmreBaşsavcı Emre
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