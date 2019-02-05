Alanya'da 'Huzur' buluşması

SUGÖZÜ Mahallesi Muhtarı Hasan Uysal, esnaf ve vatandaşların hazır bulunduğu toplantıya Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü TDP Büro Amiri Muzaffer Topoğlu ile birim amirleri katıldı. TDP Büro Amiri Muzaffer Topoğlu, sorunlara polis-vatandaş işbirliği çerçevesinde çözüm aramanın önemini anlattı ve suçla mücadelede vatandaşa düşen görevleri hatırlattı.

Huzur toplantısına ev sahipliği yapan Sak Park Kafe sahibi Emel Zavlak’a teşekkür eden Topoğlu, toplantıya katılım sağlayan Sugözü Mahallesi sakinleri ve muhtar Uysal'a da teşekkür etti.

