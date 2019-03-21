Alanya'da hükümlülerden 'fidan dikme' etkinliği

ORMAN Haftası kapsamında düzenlenen fidan dikim törenine Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, Küresel Gazeteciler Konseyi Kurucu Genel Başkanı olan duayen gazeteci Mehmet Ali Dim, Alanya Orman İşletme Müdürü Yücel Sönmez ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Organizasyonda konuşan Başsavcı Yasin Emre, "Bu anlamlı organizasyona katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın, insanı yaşat ki doğa yaşasın’ anlayışıyla hep birlikte bu anlamlı organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Adalet Bakanı Sayın Abdülhamit Gül ve Orman Bakanlığı'nın işbirliği uyarınca bugün Ceza İnfaz Kurumu ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’ne tabii hükümlülerle birlikte onların yeniden hayata tutunması adına bu etkinliği gerçekleştirdik. Hükümlüler burada yapılan organizasyonla manevi değerlerini yükselteceklerdir. Ağaç dikmek dinimizce hem kutsal, hem de memleketin güzelleşmesi için çok faydalıdır" dedi. Ardından ağaç dikme organizasyonuna geçildi. Mehmet Ali Dim'in diktiği fidana ise Başsavcı Yasin Emre can suyu verdi. Onlarca hükümlünün de ağaçlandırma sahasına fidan dikmesiyle etkinlik sona erdi.

Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2019, 14:38