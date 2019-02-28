Alanya'da hizmet seferberliği

ÇALIŞMALAR kapsamında Hacımehmetli ve Bademağacı mahallelerinin ortak kullandığı Köprübaşı Yaylası’nda heyelandan dolayı kapanan yol açılarak, kışlakçı vatandaşların mağduriyeti giderildi. Sapadere Mahallesi’nde ise engelli vatandaşın evinin yolu betonlandı. Alanya genelinde dört koldan çalışma yürüten Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, merkez mahallelerde altyapı, kaldırım ve asfalt, kırsalda ise yol onarım ve altyapı çalışmasına devam ediyor. Bektaş Mahallesi’nde menfez, Dere, Karamanlar, Kargıcak, Demirtaş ve Sapadere’de yol düzenleme çalışması yapılırken, Hıdırilyas ve Yasirali arasında ise yol açma çalışması sürüyor.

Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2019, 00:57