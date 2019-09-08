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Alanya'da hırsız sanılan kişi darp edildi

Mahmutlar'da bir kişi pazarda hırsızlık yaptığı iddiasıyla darp edildi

GÜNCEL 08.09.2019, 19:23 08.09.2019, 19:53
Alanya'da hırsız sanılan kişi darp edildi
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EDİNİLEN ilk bilgilere göre, Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde cumartesi pazarının kurulduğu alanda, hırsızlık yaptığı iddiasıyla bir kişi darp edildi. Çevredeki vatandaşlar tarafından olay yerinden kaçmaması sağlanan kişi jandarmanın gelmesiyle gözaltına alınarak götürüldü.

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#cumartesi #hırsızlık #Mahmutlar
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