Alanya'da hırsız sanılan kişi darp edildi
Mahmutlar'da bir kişi pazarda hırsızlık yaptığı iddiasıyla darp edildi
GÜNCEL 08.09.2019, 19:23 08.09.2019, 19:53
EDİNİLEN ilk bilgilere göre, Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde cumartesi pazarının kurulduğu alanda, hırsızlık yaptığı iddiasıyla bir kişi darp edildi. Çevredeki vatandaşlar tarafından olay yerinden kaçmaması sağlanan kişi jandarmanın gelmesiyle gözaltına alınarak götürüldü.
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