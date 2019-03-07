Alanya'da hijyeni eğlenerek öğreniyorlar

ALANYA Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü mühendisleri, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı okul öncesi eğitim kurumlarında kişisel hijyenin temel adımı olan el yıkamayla ilgili önemli bir çalışma gerçekleştiriyor. 2019- 2020 eğitim öğretim yılı boyunca devam edecek eğitim programı ikinci haftasında. Bu süre içinde Mahmutlar Anaokulu, Alanya Şehit Cennet Yiğit Anaokulu, Alanya Doğa Çocuk Gündüz Bakım Evi, Alanya Anaokulu, Alaaddin Keykubat Anaokulu, Alanya Akıl Küpü Kreş ve Gündüz Bakım Evi, ABC Anaokulu, Ekim Yuva Oba Park, Zübeyde Hanım Anaokulu olmak üzere 8 okulda tamamlanan çalışmayla 500 çocuğa ulaşıldı.

ÇOCUKLAR EĞLENİRKEN ÖĞRENİYORLAR

Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Erdoğmuş ve gıda teknikeri Ayşe Kızılarslan tarafından yürütülen etkinliklerde çocuklar, el yıkamanın önemini ve doğru el yıkama yöntemlerini şarkılar ve sunumlar eşliğinde renkli ve eğitici şekilde öğrendi. Sevda Erdoğmuş, "Ellerimiz gün boyunca kirlenir, bu nedenle el yıkama kişisel hijyende bir başlangıçtır. Kalıcı davranışların 3-6 yaş aralığında verilerek hayat boyu sağlıklı bireyler yetişmesine katkı sağlamak amacıyla başlatılan bu projede 4. yılımıza girdik. Hem öğretiyor hem eğlendiriyoruz. Eğitim sonrası okulda tekrar yapılması ve evlerde pekiştirilmesi için görsellerimizle etkinliği destekliyoruz. Çocukların el yıkama uygulamalarındaki geri dönüşleri okullarımızdan takip ediyoruz. Amacımız sağlıklı bireyler yetişmesinde Alanya Belediyesi'nin katkısının olması. Çalışmamız tüm okulları kapsayacak şekilde devam edecektir" dedi.