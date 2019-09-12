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Alanya'da 'Heykel Sempozyumu' heyecanı

Alanya Belediyesi tarafından bu yıl 16. kez düzenlenecek Uluslararası Alanya Taş Heykel Sempozyumu’na katılacak heykeltıraşlar belirlendi

GÜNCEL 12.09.2019, 21:44
Alanya'da 'Heykel Sempozyumu' heyecanı
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Meryem KANBEROĞLU

1 KASIM’DA açılışı yapılacak heykel sempozyumu 10 heykeltıraşı ağırlayacak. Alanya Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 1–29 Kasım 2019 tarihleri arasında 16. kez gerçekleşecek Uluslararası Alanya Taş Heykel Sempozyumu’na 36 ülkeden 91 heykeltıraş başvurdu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nden Prof. Dr. Neslihan Pala’nın başkanlığında düzenlenen jüri toplantısında sempozyuma katılacak sanatçılar 10 asil ve 2 yedek olarak belirlendi. Jüri toplantısına Prof. Dr. Neslihan Pala, Prof. Dr. Rahmi Aksungur, Prof. Dr. Fatma Akyürek, Dr. Öğretim Üyesi Önder Büyükerman, Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar ve Yüksek Heykeltıraş Beyhan Yönetim katıldı. 
TÜRKİYE'DEN 3 İSİM 
Sempozyumda heykel yapacak sanatçıların isimleri şöyle: 
Anna Sosenskaya (Rusya), Bahman Chegeni (İran), Eleonora Confalonieri (İtalya), Ferhat Özgür Gürel (Türkiye), Hanife Neris Yüksel  (Türkiye), İrodion Gvelesiani (Gürcistan), Kiryl Krokhaliou (Belarus), Snejana Simeonova (Bulgaristan), Yücel Tonguç Sercan (Türkiye). Yedek sanatçılar ise Nobert Jager (Almanya) ve Rafail Georgiev (Bulgaristan).
 

#Heykel Sempozyumu #Alanya #Alanya Belediyesi
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