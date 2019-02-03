Alanya'da heyelan mağduru destek istiyor 

HEYELAN sonucunda bazı bahçeler ve yapılar zarar gördü. Heyelanda bahçesinde, evinde ve hayvanlarının bulunduğu ahırda hasar oluşan Tacettin Sanay adlı vatandaş, Alanya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne müracaatta bulunduklarını, bunun üzerine hasar tespiti için bir ekip geldiğini lakin gelen ekibin hasara ilişkin ellerinden gelen bir şey olmadığını ifade ettiklerini iddia etti. Sanay, nereye gideceklerini bilemediklerini ifade ederek “Değerli Cumhurbaşkanımız Antalya’da zarar gören çiftçilere destek vereceğini söylemişti. Biz destek görmedik. Destek için de nereye gideceğimizi bilmiyoruz. Destek bekliyoruz" şeklinde konuştu.