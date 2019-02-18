Alanya'da heyecanlı yarış

KÜÇÜK kız, küçük erkek, yıldız kız, yıldız erkek, genç kız A-B ve genç erkek A-B olmak üzere 8 kategoride toplam 380 öğrenci yarışlara katıldı. Atatürk Caddesi ile Tosmur Kavşağı arasında gerçekleştirilen yarışlarda küçük kız takım sıralamasında birinci Abdurrahman Alaattinoğlu Ortaokulu oldu. Küçük erkekler takım sıralamasının birincisi Nimet Alaattinoğlu Ortaokulu oldu. Yıldız kızlarda ve yıldız erkeklerde Yeşilöz Ortaokulu birinci, genç kızlar A grubunda Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesi birinci, genç kızlar B grubunda Eczacı Güzin Velittin Bekrioğlu MTAL birinci oldu. Genç erkekler A-B grubunda ise birinci Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesi oldu.

Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2019, 16:36