Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Türkiye'de, Facebook skandalından etkilenenlerin sayısı belli oldu
Türkiye'de, Facebook skandalından etkilenenlerin sayısı...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 5 Nisan 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Apple, Kavisli iPhone İçin Çalışmaya Başladı
Apple, Kavisli iPhone İçin Çalışmaya...
Sabah Kahvaltısını Poğaçayla Yapanlar Dikkat!
Sabah Kahvaltısını Poğaçayla Yapanlar Dikkat!...

Alanya'da 'Her gün 10 bin adım' sloganıyla yürüdüler

Alanya İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Atilla Koçyiğit öncülüğünde 'Her gün 10 bin adım' sloganıyla yürüyüş düzenlendi

Alanya'da 'Her gün 10 bin adım' sloganıyla yürüdüler

Alanya İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Atilla Koçyiğit öncülüğünde 'Her gün 10 bin adım' sloganıyla yürüyüş düzenlendi

05 Nisan 2018 Perşembe 15:39
Alanya'da 'Her gün 10 bin adım' sloganıyla yürüdüler
banner404

ALANYA'DA Halk Eğitim Müdürü , İlçe Eğitim Müdürü, Alanya  Kaymakamı’nın desteğiyle ‘Her gün 10 bin adım’ sloganıyla yürüyüş düzenlendi. Alanya İlçe Milli  Eğitim Müdürü Atilla Koçyiğit, yürüyüşün tüm yaştaki bireyler için gerekli olduğunu ve 10 bin adımla hem bir farkındalık hem de 10 bin adımı, Alanya halkınında  sağlığını koruması ve genç kalmalarını sağlamak olduğunu belirterek, şöyle dedi:

“Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü halk eğitim bünyesinde kursiyerlerimize ve kursa katılan vatandaşlarımıza, kurs görevlilerimize, eğitim görevlilerimize, bizim kadrolu öğretmenlerimize yönelik 10 bin adında bir yürüyüş düzenledik. Buradaki gayemiz bizim kursiyerlerimiz genelde 18 yaş üzeri olması bu 10 bin adımla hem bir farkındalık yaratmak hem de 10 bin adımı Alanya halkınında özellikle sağlığını koruma, genç kalmalarını sağlamaktır. Kurslarımızda görevli öğretmenlerimiz ve katılımcı kursiyerlerimizi aldık, böyle bir etkinlik düzenledik. Bir farkındalık oluşturacağımıza inandığımız için böyle bir etkinliği gerçekleştirdik. Herkese teşekkür ederiz. Gayemiz insanların spor yaparak genç kalmasını sağlamak. Katılımlarından dolayı tüm kursiyerlerimize , öğretmenlerimize , halk eğitim müdürümüze , ilçe eğitim müdürümüze başta kaymakamımız olmak üzere böyle bir farkındalık yapmaya çalıştık katıım ve destek veren herkese teşekkür ederiz.”dedi. 
‘FARKINDALIK YARATTIK’
Katılımın yüksek olduğunu ve etkinliği  her yıl yapmaya  devam edeceklerini söyleyen Koçyiğit,farkındalık yarattıklarını belirterek , “Bizim katılımımız yüksek, biz 2017 yılında 32 bin vatandaşımıza eğitim sağladık. Alanya halkının 18 yaş ve üzerine kurs verdik. Biz bugün bu saatte kursa katılan vatandaşlarımızı bu etkinliğe katılımlarını bekledik. Ancak biz bunun dışında normal vatandaşlarımız bizim yürüyüşümüzü görüp katkı sağlayanlarda oldu. 500 kişiden fazlaydı ve yürüyüş yaparken bu sayı 1000 kişiyi geçti. Biz demek ki bunun farkındalığını oluşturmuş olduk. Katılımdan gayet memnunuz ve biz bu katılımı geleneksel hale getirdik , geçen yılda yapmıştık. Her yıl bu etkinliği yapmayı planlıyoruz. Bizim kursiyerlerimiz özellikle bayan ağırlıklı zaten sabah spor yapan genelde yaş grubu yüksek 40 yaş üzeri bayanların ağırlıklı olduğu el sanatları ve diğer farklı kurslarımıza katılan kursiyerlerimizin yaş oranı yüksek olması bu yürüyüşe katılımdaki yaş oranınında yüksek olmasını sağladı. Bizim ki farkındalıktı zaten bu kişiler hergün spor yapan insanlardı. Biz diğer vatandaşlarında bu etkinliğe katılmasını sağlamaya çalıştık. Kızıl Kule’nin önünde başlamış olan etkinliğimiz yol boyunca yaklaşık 500 kendi kursiyerimiz vardı bu yürüyüş esnasında 1000 kişiyi geçti. Farkındalık yarattık ve biz müdürlük olarak gayet mutluyuz. Bizim amacımız insanımız spor yapsın genç kalsın ve mutlu olsun.” diye konuştu.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
AlanyaAtilla Koçyiğit
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İncekum 29 yıllığına resmen kiralandı
İncekum 29 yıllığına resmen kiralandı
Minik öğrenciler polis amcalarını ziyaret etti
Minik öğrenciler polis amcalarını ziyaret etti
Üniversitedeki vahşetten kıl payı kurtulan hoca isyan etti!
Üniversitedeki vahşetten kıl payı kurtulan hoca isyan etti!

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim