Alanya'da 'Her gün 10 bin adım' sloganıyla yürüdüler

ALANYA'DA Halk Eğitim Müdürü , İlçe Eğitim Müdürü, Alanya Kaymakamı’nın desteğiyle ‘Her gün 10 bin adım’ sloganıyla yürüyüş düzenlendi. Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Atilla Koçyiğit, yürüyüşün tüm yaştaki bireyler için gerekli olduğunu ve 10 bin adımla hem bir farkındalık hem de 10 bin adımı, Alanya halkınında sağlığını koruması ve genç kalmalarını sağlamak olduğunu belirterek, şöyle dedi:

“Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü halk eğitim bünyesinde kursiyerlerimize ve kursa katılan vatandaşlarımıza, kurs görevlilerimize, eğitim görevlilerimize, bizim kadrolu öğretmenlerimize yönelik 10 bin adında bir yürüyüş düzenledik. Buradaki gayemiz bizim kursiyerlerimiz genelde 18 yaş üzeri olması bu 10 bin adımla hem bir farkındalık yaratmak hem de 10 bin adımı Alanya halkınında özellikle sağlığını koruma, genç kalmalarını sağlamaktır. Kurslarımızda görevli öğretmenlerimiz ve katılımcı kursiyerlerimizi aldık, böyle bir etkinlik düzenledik. Bir farkındalık oluşturacağımıza inandığımız için böyle bir etkinliği gerçekleştirdik. Herkese teşekkür ederiz. Gayemiz insanların spor yaparak genç kalmasını sağlamak. Katılımlarından dolayı tüm kursiyerlerimize , öğretmenlerimize , halk eğitim müdürümüze , ilçe eğitim müdürümüze başta kaymakamımız olmak üzere böyle bir farkındalık yapmaya çalıştık katıım ve destek veren herkese teşekkür ederiz.”dedi.

‘FARKINDALIK YARATTIK’

Katılımın yüksek olduğunu ve etkinliği her yıl yapmaya devam edeceklerini söyleyen Koçyiğit,farkındalık yarattıklarını belirterek , “Bizim katılımımız yüksek, biz 2017 yılında 32 bin vatandaşımıza eğitim sağladık. Alanya halkının 18 yaş ve üzerine kurs verdik. Biz bugün bu saatte kursa katılan vatandaşlarımızı bu etkinliğe katılımlarını bekledik. Ancak biz bunun dışında normal vatandaşlarımız bizim yürüyüşümüzü görüp katkı sağlayanlarda oldu. 500 kişiden fazlaydı ve yürüyüş yaparken bu sayı 1000 kişiyi geçti. Biz demek ki bunun farkındalığını oluşturmuş olduk. Katılımdan gayet memnunuz ve biz bu katılımı geleneksel hale getirdik , geçen yılda yapmıştık. Her yıl bu etkinliği yapmayı planlıyoruz. Bizim kursiyerlerimiz özellikle bayan ağırlıklı zaten sabah spor yapan genelde yaş grubu yüksek 40 yaş üzeri bayanların ağırlıklı olduğu el sanatları ve diğer farklı kurslarımıza katılan kursiyerlerimizin yaş oranı yüksek olması bu yürüyüşe katılımdaki yaş oranınında yüksek olmasını sağladı. Bizim ki farkındalıktı zaten bu kişiler hergün spor yapan insanlardı. Biz diğer vatandaşlarında bu etkinliğe katılmasını sağlamaya çalıştık. Kızıl Kule’nin önünde başlamış olan etkinliğimiz yol boyunca yaklaşık 500 kendi kursiyerimiz vardı bu yürüyüş esnasında 1000 kişiyi geçti. Farkındalık yarattık ve biz müdürlük olarak gayet mutluyuz. Bizim amacımız insanımız spor yapsın genç kalsın ve mutlu olsun.” diye konuştu.