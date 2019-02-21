Alanya'da helal turizm çalıştayı

CUMHURBAŞKANLIĞI'NIN yanı sıra MÜSİAD'ın da desteğiyle Uluslararası Helal Turizm Derneği’nin gerçekleştireceği ‘’Helal Turizm Durum Analizi Çalıştayı’’ programı yarın saat. 16.00 da Wome Deluxe Otel’de başlayacak. Çalıştayda Türkiye’nin Helal Turizm açısından mevcut durumu, güçlü ve zayıf yönleri, karşı karşıya oldukları fırsat ve riskleri analiz edilecek. Alanya’nın ev sahipliği yapacağı programa Helal Turizm Derneği Başkanı Tusuf Gerçeker'in davet ettiği Antalya Valisi Münir Karaloğlu’nun katılımı bekleniyor. Akdamisyenler ile helal gıda üretimi yapan işletmelerden çok sayıda katılım olması beklenen çalıştayın helsl beslenmeye yönelik önemli bir etkinlik olduğunu belirten MÜSİAD Alanya Şube Başkanı Mustafa Durusoy, "Helal kazanç ne kadar önemliyse helal gıda ve turizmde o kadar önemli. O yüzden MÜSİAD olarak 'helal' faaliyetleri destekleyip içinde yer alıyoruz" dedi.

Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2019, 13:02